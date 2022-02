WindTre down in mezza Sicilia: utenti senza internet sia sul fisso che sul mobile

Da alcune ore diverse segnalazioni giungono da tutta la Sicilia dagli uteniti di WindTre che sono rimasti senza linea fissa e mobile e non riescono a collegarsi a internet. Le prime segnalazioni sono cominciate intorno alle 13,30 e adesso sono migliaia i clienti della rete WindTre che stanno protestando sui social per questi disservizi. Tante le segnalzioni anche al sito Downdetector che monitorano in tempo reale l'operatività egli operatori telefonici e delle reti sociali.

Pubblicità

Il problema segnalato sulla rete WindTre sta riguardando come detto sia le chiamate che internet con Fibra e traffico dati che sono lettaralemnte crollati lasciando gli utenti completamente isolati. I disservizi, anche se in misura minore, stanno riguardando anche la rete Iliad, che attualmente si appoggia in varie parti di Italia anche alle antenne di WindTre.

Su Dowdecetor si possono vedere decine di segnalazioni che arrivano da Catania, Palermo, Siracusa, Caltanissetta, Messina, ma dando un'occhiata alla cartina si possono notare disservizi anche a Milano, Roma e Perugia.

Wind Tre è la società di telecomunicazioni nata a fine 2016 dalla joint venture tra Wind e H3G. Ad oggi Wind-Tre rappresenta il terzo operatore mobile in Italia con il 22% del mercato e il secondo operatore fisso dopo Telecom. Sui suoi profili social dell'azienda non è arrivato nessun avvertimento ai clienti circa il guasto che sta interessando in questo momento migliaia di utenze fisse e mobili: queste però negli ultimi minuti sono tornate a dare segno di vita anche se ancora il funzionamento appare molto zoppicante..

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA