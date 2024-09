Mazara del Vallo, sequestrati oltre 4.000 litri di vino “non tracciato”

L'intervento dei carabinieri

Sequestrate a Mazara del Vallo 980 bottiglie di vino bianco (circa 750 litri) prive della prevista tracciabilità delle materie prime impiegate per garantirne la sicurezza della filiera alimentare, insieme a 4.000 litri di vino sfuso contenuto in silos in quanto privo di documentazione della cantina di provenienza. L’operazione è stata eseguita dai carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità (Nas) di Palermo, con il supporto dei militari della Compagnia di Mazara del Vallo che hanno effettuato verifiche ed ispezioni ad attività commerciali operanti nel settore vitivinicolo nei territori di Marsala e Mazara del Vallo.