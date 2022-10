Pozzi allagati per l'alluvione, la zona nuova di Trapani resta senz'acqua

I gravi allagamenti verificatisi nei pozzi di Bresciana, unitamente al fango sopraggiunto, oggi non hanno consentito di erogare acqua nella zona nuova della città di Trapani. E' stato dunque stabilito di chiudere i serbatoi per erogare acqua al centro storico nella giornata di domani. Lo rende noto il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida.

Inoltre, Siciliacque non può erogare acqua a causa di infiltrazioni di fango presso la diga Garcia, anche se conta di risolvere al più presto tutte le criticità per tornare a fornire 40 l/s a Trapani. Non sono mancati nemmeno i distacchi di corrente Enel, derivanti dalle scariche elettriche del temporale di venerdì scorso. La situazione dovrebbe ripristinarsi da domani al centro storico e dopodomani nella zona nuova di Trapani.

