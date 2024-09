doppia/ Rai: proposta M5s in Parlamento, stop nomine governo e presidente indicato dal Quirinale

agenzia

Roma, 27 set “In vista dell’incardinamento delle proposte di riforma della governance Rai, mettiamo a disposizione di tutte le forze in Parlamento la nostra proposta, che abbiamo depositato al Senato a prima firma di Dolores Bevilacqua e alla Camera con le firme di Dario Carotenuto, Anna Laura Orrico e Riccardo Ricciardi”. Lo dicono gli esponenti M5S in commissione di Vigilanza Rai.

“È un testo che riprende la storica proposta Fico e la aggiorna alla luce del Media Freedom Act europeo, poggiandosi su alcuni pilastri fondamentali. Il primo: slegare definitivamente il CDA dal governo di turno eliminando le nomine governative, e affiancando al Parlamento il coinvolgimento dell’Agcom e lo strumento del sorteggio. A ulteriore garanzia di imparzialità abbiamo previsto che il presidente RAI venga nominato dal Presidente della Repubblica”, spiegano gli esponenti del M5s.