Italia-Costa d’Avorio: Mattarella, ‘sostegno per stabilità regione Sahel’**

agenzia

Abidjan, 3 apr, “Abbiamo condiviso con il Presidente la preoccupazione per il deterioramento della situazione politica e di sicurezza dell’area del Sahel, che si aggrava con l’indebolimento della cooperazione regionale in Africa occidentale. Noi apprezziamo molto il ruolo della Costa d’Avorio come attore chiave di stabilità nella regione e abbiamo grande fiducia nell’azione dell’Organizzazione economica dei Paesi dell’Africa occidentale e saremo al fianco della Costa d’Avorio e dei Paesi dell’Organizzazione economica dell’Africa occidentale nel rapporto con questa crisi”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro con l’omologo della Costa d’Avorio, Alassane Ouattara.

