Ue: Liuzzo, ‘Premio Guido Carli a 12 tessitori di speranza’

agenzia

Roma, 10 mag. “Ieri è stata la Giornata dell’Europa e celebrare oggi i 15 anni del Premio Guido Carli significa tenere vivo quel sogno di pace e speranza che mosse i primi passi nel 1950 con la storica dichiarazione Schuman. Un cammino indicato anche da Carli, statista illuminato che fu Governatore della Banca d’Italia, tra i firmatari del Trattato di Maastricht e per me nonno amorevole”. Lo ha detto Romana Liuzzo, presidente della Fondazione Guido Carli nel discorso di apertura della XV edizione del Premio Carli, quest’anno assegnato a: Pierfrancesco Vago – Presidente Esecutivo di MSC Cruises; Teo Luzi – Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri; Luisa Ranieri – Attrice; Fausto Puglisi – Direttore creativo del brand Roberto Cavalli; Francesco e Rossella Cerea – General manager del Gruppo Da Vittorio; Claudio Domenicali – Amministratore Delegato di Ducati; Antonella, Cristina ed Elisabetta Nonino – Consigliere delegateNonino; Simone Marchetti – Direttore di Vanity Fair per le edizioni di Italia, Francia e Spagna; Paolo Barletta – Ceo & Founder di Arsenale SpA; Nico Acampora (Premio all’Inclusione attraverso il lavoro) – Fondatore di PizzAut; Ferzan Özpetek (Premio speciale) – Regista, attore, produttore, scrittore, sceneggiatore; 12. Claudio Baglioni (Premio alla carriera) – Cantautore e musicista.