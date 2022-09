Roma, 29 set. "Il buon Calenda, reduce dai mancati fasti della fallita doppia cifra, non ha altro da dire che occuparsi del Pd come fa in continuazione, segno di una totale irrilevanza. Visto l'attivismo di Renzi, farebbe bene a pensare alla sua periclitante leadership anziché dare lezioni ad altri". Così Enrico Borghi, della segreteria nazionale del Pd.

