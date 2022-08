Birredamanicomio.com, l'e-commerce per approfittare del gusto unico delle migliori birre artigianali

(Milano, 9 agosto 2022) - Milano, 9 agosto 2022 - Si è aggiudicato una posizione rilevante nel nostro Paese nel settore della vendita online di birre artigianali. Stiamo parlando di Birre da Manicomio (www.birredamanicomio.com), e-commerce che annovera nel suo catalogo le più interessanti specialità del panorama internazionale: oltre 1.000 birre corredate da opzione di spedizione gratuita, kit degustazione e approfondimenti interessanti riguardo abbinamenti e curiosità sul mondo della birra.

È una qualità certificata, perché per il quarto anno consecutivo, Birredamanicomio.com rientra nelle eccellenze del commercio elettronico italiano secondo l'Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF), rilevazioni 2022/23. Si tratta dell'unico store digitale specializzato nel campo delle birre ad aver ottenuto una posizione nelle migliori Enoteche Online.

Proprio all'interno della categoria Enoteche Online, il portale è in top 15, all'undicesima posizione, con un punteggio di 77,37. Un valore sopra alla media di settore (74,09). Per entrare a far parte della classifica ITQF, l'e-commerce è stato oggetto di una selezione che ha coinvolto oltre 8.000 negozi online, da cui sono emersi i migliori 750 del panorama italiano.

Nel giro di poco tempo, Birre da Manicomio è diventato il marketplace italiano delle birre artigianali di riferimento. Il merito è della grande attenzione posta verso il valore della proposta. Una qualità che riguarda ogni aspetto dei contenuti e fornita da chi fa questo lavoro da sempre, selezionando esclusivamente birrifici artigianali che rispettano elevati standard qualitativi.

A conferma di tali prerogative, infatti, giungono anche gli oltre 1.370 feedback presenti sulla piattaforma Recensioni Verificate, che registrano l'ottimo punteggio medio di 9,8/10.

Recentemente, poi, è stata creata un'area riservata agli abbinamenti più stuzzicanti tra birra e cibo, a cui va ad aggiungersi il motore di ricerca intelligente e la newsletter settimanale con novità, curiosità e super offerte. Birredamanicomio.com è infine legato al primo network italiano informazionale sulla birra artigianale.

Nuovi contributi di crescita per Birre da Manicomio

Per ciò che riguarda l'iniziativa di crescita, invece, è resa possibile da un duplice contributo. Da una parte, la Fattoretto Agency metterà in campo la sua specializzazione in SEO per e-commerce, con competenze specifiche in ambito Analytics e Digital PR. Strategie e tecniche operative concepite per l'incremento di utili e fatturato.

Dall'altra, invece, ci sarà l'apporto di Brewrise srl: leader nell'importazione di birre speciali da tutto il mondo in Italia, tra cui Stati Uniti, Belgio, Irlanda, Gran Bretagna e Germania con numerosi

birrifici esclusivi (quali Founders Brewing Co., Bières de Chimay, Avery Brewing Co., Brouwerij Lindemans, Deschutes Brewery, Westmalle, Ottakringer Breauerei di Vienna), e brand conosciuti (come ad esempio O'Hara's, Bush, Cuvée des Trolls, Kwak, Bruges de Zot).

