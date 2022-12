Borsa: Europa prosegue fiacca, timori per crescita economica

MILANO, 08 DIC - Le Borse europee proseguono fiacche con gli investitori che restano alla finestra in attesa di spunti sulle prossime mosse delle banche centrali sul rialzo dei tassi d'interesse. Sotto i riflettori anche l'andamento dell'economia globale con i timori di una recessione negli Usa. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro scende a 1,0499 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,1%. Poco mosse Londra (-0,01%), Parigi (+0,09%) e Francoforte (-0,07%). In flessione Madrid (-0,4%). I listini sono appesantiti dal comparto immobiliare che cede lo 0,9%. Male anche le utility (-0,8%), con il gas che torna a rialzare la testa. Ad Amsterdam le quotazioni salgono a 153 euro al megawattora con un aumento del 2,5%. In calo anche le tlc (-0,7%) ed i tecnologici (-0,4%) e le auto (-0,7%) mentre sono piatte le banche (-0,01%). In terreno positivo l'energia (+0,8%), con il petrolio in rialzo. Il Wti sale a 72,75 dollari al barile (+1%) e il Brent a 77,78 dollari (+0,8%). In rialzo anche i metalli con l'oro che si attesta a 1.782 dollari l'oncia (+0,6%) e l'argento a 22,71 dollari (+1,5%). Poco mosso l'alluminio (+0,06%), in aumento il rame (+0,5%) mentre è in calo il nichel (-0,2%). Poco mossi i titoli di Stato. Lo spread tra Btp e bund prosegue a 184 punti con il rendimento del decennale italiano al 3,61%.

