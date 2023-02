Borsa: Milano ai massimi da gennaio 2022 con Mps e Unicredit

MILANO, 09 FEB - Seduta sugli scudi per Piazza Affari, che chiude la seduta in testa alle Borse europee. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in rialzo dell'1,26%, maglia rosa tra le Borse europee, segnando nuovi massimi da gennaio 2022. A spingere il listino sono state ancora una volta le banche, con la volata di Mps (+12,2%) e il rally di Unicredit (+4,13%), seguiti dalle solide performance di Mediobanca (+1,5%), premiata da una trimestrale migliore delle attese, e di Intesa (+1,4%). Bene anche le auto, in una seduta positiva per tutto il comparto in Europa, con Stellantis (+3,7%), Iveco (+2,7%), Cnh (+1,3%). Nel Ftse Mib si sono mosse bene anche Stm (+2,1%), Buzzi (+2%) , Leonardo (+1,3%) ed Eni (+1,3%). In rosso invece Diasorin (-2,3%), Saipem (-1,7%) e Tim (-1,6%), in attesa di sviluppi sulla rete. Fiacca Banca Generali (-0,1%), che sconta il taglio del giudizio di Kbw nonostante conti leggermente migliori delle attese.

