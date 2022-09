Borsa: Milano in netto calo con banche e auto, scivola Mps

MILANO, 29 SET - La Borsa di Milano (-1,4%) prosegue la seduta in netto calo, in scia con gli altri listini europei. A Piazza Affari pesano le auto e le banche. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 244 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,67%. Nuova sospensione in asta di volatilità per Mps con un calo teorico del 7,1%. Tra le banche procedono in netto calo anche Bper (-2,4%), Unicredit (-1,5%), Banco Bpm e Intesa (-1%). Male le auto con Stellantis (-2,6%), Ferrari (-2,1%), Iveco (-2,2%) mentre tiene Cnh (-0,1%). In flessione Mfe con le azioni di tipo B (-4,2%) e le A (-3%), dopo i conti del semestre e la frenata della pubblicità. In flessione anche Tim (-2,4%), nel giorno del cda e in attesa che, insieme al prossimo governo di centrodestra arrivi, a metà ottobre, anche l'offerta non vincolante per la rete da parte di Cdp. Nel listino principale sono in controtendenza Leonardo (+1,8%), Inwit (+0,4%) e Amplifon (+0,3%).

