Conduent Transportation è stata selezionata per fornire un sistema di pagamento Contactless EMV per la rete di trasporto pubblico di Venezia

I clienti del sistema di trasporto pubblico veneziano avranno la possibilità di pagare le tariffe con carte di debito e di credito contactless

La nuova tecnologia garantirà un miglioramento della mobilità e un accesso semplificato a più di 100 milioni di passeggeri all'anno

MILAN, Italy e FLORHAM PARK, N.J., Dec. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conduent Transportation, fornitore globale di soluzioni di smart mobility e divisione di business di Conduent Incorporated (Nasdaq: CNDT), annuncia che l'Azienda Veneziana della Mobilità (AVM), l'azienda di mobilità pubblica del Comune di Venezia, ha selezionato Conduent Transportation ed Elavon, con la collaborazione di Visa, per fornire un sistema di pagamento EMV (Europay, Mastercard, Visa) nella rete di trasporto pubblico.

Questo miglioramento tecnologico permetterà ai passeggeri di pagare con carte di credito e di debito contactless, offrendo un accesso agevolato al servizio di trasporto pubblico locale nell'area metropolitana di Venezia ed ai servizi di mobilità integrata nell'area urbana. L'implementazione avrà inizio nel 2023.

AVM ha adottato un approccio innovativo nella scelta dei partner del progetto, ognuno con la propria esperienza e competenza:

Il sistema di Conduent consentirà ai passeggeri di utilizzare anche dispositivi abilitati NFC come smartphone e smartwatch con portafogli digitali. Le tariffe saranno calcolate ed ottimizzate per ottenere la tariffa migliore per il cliente.

La rete di trasporto di Venezia comprende una flotta di 149 imbarcazioni (vaporetti, motoscafi e traghetti), più di 150 pontili, 540 autobus, 20 tram su due linee e due people mover. Circa 100-120 milioni di passeggeri ogni anno usufruiscono della rete di trasporto pubblico di Venezia.

“La rete di mobilità e trasporto pubblico di AVM è essenziale per il nostro territorio, quindi vogliamo essere sicuri che il nostro sistema sia accessibile e conveniente per residenti e turisti. AVM ha adottato un approccio unico nel suo genere, facilitando un raggruppamento temporaneo di imprese tra fornitori leader con lo scopo di migliorare il sistema di trasporto a Venezia,” ha dichiarato Giovanni Seno, Direttore Generale del Gruppo AVM. “Riunire queste aziende leader fin dall'inizio ci permette di soddisfare le esigenze dei nostri clienti in modo efficiente e tempestivo.”

“Le autorità di trasporto di tutto il mondo stanno aggiornando e modernizzando i propri sistemi per allinearsi ai cittadini, i quali utilizzano la tecnologia quotidianamente per rendersi la vita più semplice e veloce. I sistemi di pagamento contactless stanno diventando una soluzione indispensabile per questi sistemi,” ha affermato Marco Moretti, Amministratore Delegato di Conduent Italia. “Attraverso una collaborazione intelligente, AVM valorizzerà la propria rete e l'esperienza di trasporto per i milioni di clienti che utilizzano il sistema ogni anno.”

Conduent Transportation è un fornitore leader di soluzioni tecnologiche automatizzate di smart mobility basate su analisi per le agenzie governative. Queste soluzioni, che spaziano dai sistemi di bigliettazione, alla riscossione di pedaggi autostradali e alla gestione di parcheggi a raso, fino ai sistemi avanzati di trasporto e pubblica sicurezza, consentono di offrire servizi semplificati e personalizzati a cittadini e passeggeri. L'azienda serve i clienti del settore dei trasporti da oltre 50 anni e opera in oltre 20 paesi.

Informazioni su ConduentConduent offre servizi e soluzioni mission-critical per conto di aziende e governi, ottenendo risultati eccezionali per i propri clienti e per milioni di persone che fanno affidamento su tali servizi. Grazie a personale, procedure e tecnologie dedicate, le soluzioni e i servizi Conduent migliorano l'esperienza dei clienti, aumentano l'efficienza, riducono i costi e migliorano le prestazioni per gran parte delle aziende Fortune 100 e per più di 500 enti governativi. Sia che si tratti di tre assicurati su quattro e del 45% dei pagamenti SNAP negli Stati Uniti, sia che si tratti di 1,3 miliardi di interazioni con il servizio clienti e di 10 milioni di dipendenti attraverso i servizi di gestione delle risorse umane in tutto il mondo, ogni giorno i servizi e le soluzioni Conduent interagiscono con milioni di persone favorendo il progresso delle attività dei nostri clienti. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.conduent.com.

MarchioConduent è un marchio di Conduent Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Gli altri nomi possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

