Roma, 5 ago "Invito Calenda alla saggezza e all'equilibrio, se no comincio a pensare che stia lavorando per indebolire il fronte democratico e favorire il centrodestra. Calenda faccia una riflessione, tralascio le offese, ne ha fatte tante, noi abbiamo una responsabilità, non vogliamo regalare seggi alla destra". Lo ha detto Angelo Bonelli a Rainews24.

