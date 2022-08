Elezioni: Conte, 'c'è chi negozia stessa poltrona con nuovi simboli, M5S con cittadini'

Roma, 2 ago. "C'è chi presenta nuovi simboli, chi fonda nuovi partiti, sposa nuove bandiere, chi da un giorno all'altro cestina principi e valori professati per anni. Chi sta negoziando la medesima poltrona ma con nuovi colori. Ma poi ci siete voi". Così, con una stilettata che sembra diretta allo 'scissionista' Luigi Di Maio, il leader del M5S Giuseppe Conte in un post su Facebook rivolto ai sostenitori del Movimento.

"Cittadini iscritti dalla prima ora e cittadini che si avvicinano adesso al Movimento 5 Stelle. State affollando palazzetti, sale riunioni, vi ritrovate a confrontarvi anche sul web per sostenere l'azione politica del Movimento. Siete migliaia. Sottraete tempo alle famiglie, alle meritate vacanze per discutere, per programmare un rinnovato impegno, per “esserci”. Grazie per questo entusiasmo, ci aspetta una campagna contro tutto e tutti. Avanti, insieme!", conclude.

