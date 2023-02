Spread Btp-Bund chiude a 182, rendimento crolla al 3,89%

MILANO, 02 FEB - Crollo dei rendimenti dei titoli di Stato italiani nel giorno della Bce, con gli investitori che scommettono sull'avvicinarsi della fine del ciclo rialzista e su un tasso terminale compreso tra il 3 e il 3,5%. Lo spread tra i Btp decennali e i Bund tedeschi si è chiuso di 18 punti base, a quota 182, mentre il rendimento del decennale italiano si è inabissato di 39 punti, al 3,89%, in un contesto di cali a due cifre per tutti i bond sovrani dell'Eurozona. Per il rendimento del Btp si tratta del crollo maggiore da marzo 2020.

