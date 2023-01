Tai'an, la città-prefettura cinese, crea nuove opportunità di sviluppo

- TAI'AN, Cina, 6 gennaio 2023/PRNewswire/ -- Nel 2022, la città di Tai'an, nella provincia di Shandong, puntando sulla realizzazione di un moderno sistema industriale "441X" e di 13 filiere industriali strategiche, l'acquisizione di risorse superiori, l'ottimizzazione della struttura industriale, il collegamento attivo con le imprese leader del settore e combinando vantaggi industriali e un indirizzo di sviluppo, ha introdotto una serie di progetti di alta qualità caratterizzati da una forte rilevanza industriale, come le lastre pultruse in fibra di carbonio e in fibra di vetro, Jili, i veicoli commerciali di nuova generazione a controllo remoto alimentati con fonti energetiche locali e il parco industriale di materiali edili Helio Green Intelligent Power Generation. Si prevede che, nel 2022, l'impiego effettivo di capitale straniero nella città di Tai'an sarà di 570 milioni di dollari, con un aumento del 40% rispetto all'anno precedente.

Di fronte al complesso e mutevole contesto internazionale, Tai'an si è basata sullo sviluppo dell'economia reale, ha attirato con costanza investimenti mirati nella catena industriale, ha messo in piedi un "motore forte" per lo sviluppo economico con progetti di alta qualità e si è impegnata al massimo per elaborare uno schema di sviluppo di alta qualità e attrarre gli investimenti. Di fronte ad aree chiave come Pechino Tianjin Hebei, il delta del fiume Yangtze, la Greater Bay Area di Guangdong Hong Kong Macao, la città ha istituito tre uffici di collegamento per gli investimenti di rappresentanza a Pechino, Shanghai e Shenzhen, ha arricchito e ampliato il team di promozione degli investimenti a livello cittadino, ha messo in risonanza il lavoro di promozione degli investimenti degli uffici di rappresentanza nelle contee e nelle città e ha portato all'investimento in un maggior numero di progetti.

Al contempo, la città di Tai'an ha innovato le modalità e i mezzi di attrazione degli investimenti, ha svolto un ottimo lavoro nella promozione degli investimenti cooperativi, commerciali e nelle piattaforme, ha impiegato diversi consulenti per la promozione degli investimenti industriali attraverso vari canali, ha coinvolto diverse associazioni di settore, svolgendo il ruolo di primo piano con le camere di commercio locali e portando avanti con determinazione le attività di stimolo alle imprese. Il 6 settembre 2022 è stato inaugurato il 36° Mount Tai International Mountaineering Festival e l'edizione 2022 della China Tai'an Investment and Cooperation Fair. Sono stati firmati 66 progetti, per un investimento totale di 65,9 miliardi di yuan e un investimento estero di tipo contrattuale di 218 milioni di dollari. Sono stati compiuti sforzi volti a generare nuovi vantaggi e opportunità per uno sviluppo di qualità superiore.

