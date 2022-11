Teatro: dopo record di incasso 2021, da Milano va in tour nazionale 'Pretty woman'

Milano, 7 nov.Dopo il trionfo della passata stagione al Teatro Nazionale di Milano, che lo ha incoronato come lo spettacolo teatrale italiano 'più visto', con oltre 80.000 presenze e il debutto al Teatro Olimpico di Roma, 'Pretty Woman', il musical ispirato al grandissimo successo cinematografico di Julia Roberts e Richard Gere, prosegue il suo tour.

Pubblicità

"Siamo molto felici di proporre a tutta Italia uno spettacolo che continua a far sognare intere generazioni e che, lo scorso anno, ancora in pandemia, è stato sinonimo per tutti coloro che sono venuti al Nazionale di evasione e divertimento -spiega Matteo Forte, amministratore delegato di Stage Entertainment Italia-. Era questo che volevamo offrire al nostro pubblico e gli 80.000 biglietti venduti confermano che ci avevamo visto giusto. Ringrazio ancora una volta Chiara Noschese per il grandissimo lavoro fatto, tutto il cast e tutti coloro che ci hanno permesso di raggiungere tale traguardo".

Il tour toccherà i principali teatri italiani fino ad aprile 2023. Dopo Roma e Montecatini, lo spettacolo da Bari (Teatro Team) arriverà a Senigallia, Lugano, Cassano Magnago, Bolzano, Varese, Genova, Torino, Udine, Bologna, Firenze, Vicenza, Bergamo, Trieste, Assisi, Napoli, Ragusa, Catania e Parma. La tournée si concluderà quindi al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA