Ue: Tajani, 'Italia favorevole a ingresso Bosnia Erzegovina'

Vienna, 7 dic. "Nei Balcani occidentali c'è bisogno di più Europa e la stabilità della regione è importante anche per il controllo della migrazione illegale. C'è un accordo per andare in Bosnia Erzegovina per trasmettere un messaggio forte: l'Europa è impegnata nei Balcani occidentali e l'Italia è favorevole per la candidatura della Bosnia Erzegovina quale membro dell'Unione Europea". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine dell'incontro a Vienna con il suo omologo austriaco Alexander Schallenberg.

