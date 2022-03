Aeroporti, Ryanair ripristina i collegamenti fra Trapani Birgi e la Francia

La compagnia aerea Ryanair ha già messo in vendita sul proprio sito il volo Trapani-Bordeaux Mérignac, operativo dal primo giugno, ogni mercoledì e domenica. Dopo sette anni quindi, lo scalo trapanese torna a essere collegato con la Francia: l’ultimo volo per l’aeroporto di Parigi Beauvais era atterrato il 4 novembre 2015. Non è l’unica novità della stagione estiva del Vincenzo Florio, sono state aggiudicate, infatti, le tratte in continuità territoriale verso Ancona, Perugia e Trieste, lasciate dalla compagnia aerea Tayaranjet. Partiranno dal 27 marzo 2022 e ad aggiudicarsele è Albastar vettore iberico, presente all’aeroporto di Trapani Birgi dal 2020 e già operativo con i collegamenti verso Brindisi, Napoli e Parma, anch’essi in continuità territoriale.

«È il primo volo dell’aeroporto di Trapani Birgi per Bordeaux e siamo felici che, con Ryanair, torni ad aprirsi al mercato francese. Riguardo all’aggiudicazione del nuovo bando di Enac per le rotte in continuità territoriale di Ancona, Perugia e Trieste, per noi è una duplice soddisfazione - sostiene il presidente di Airgest, Salvatore Ombra - perché la compagnia aerea aggiudicataria Albastar ha dimostrato di essere un vettore affidabile, apprezzato dai passeggeri, e perché il territorio non ha perso tre importanti tratte agevolate. Siamo in attesa di ricevere dalla compagnia aerea la programmazione dei voli, auspichiamo confacente alle esigenze del territorio. Raccogliamo nella stagione estiva - sottolinea il numero uno di Airgest - i frutti del lavoro fatto grazie alla fiducia ed al sostegno della Regione Siciliana e le novità non sono finite». (A



