Aggressione sulla metro di Roma: donna difende un’anziana e viene aggredita da una borseggiatrice

Video dalla rete

Una scena molto violenta è stata ripresa da alcuni passeggeri sulla metro di Roma. Le immagini sono state pubblicate sui social da «Welcome to favelas». La vittima è una donna, presa per i capelli e trascinata sul vagone della linea B, mentre uno dei presenti riprende la scena e altre persone provano a mettersi di mezzo per difenderla e sottrarla alla furia di chi la aggredisce. Secondo la segnalazione di chi ha girato il video, la vittima sarebbe una donna che ha provato a difendere un’anziana dal tentativo di furto di due borseggiatrici, che si sarebbero poi scagliate contro di lei.

