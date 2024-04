Azouz Marzouk: «Chiedere scusa ai Castagna? Sono qui per il processo di revisione»

Video dalla rete

«Chiedere scusa alla famiglia Castagna? Sono qui solo per il processo di revisione. La condanna per diffamazione? Non commento». Così Azouz Marzouk, marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef , entrambi uccisi nella strage del 2006 a Erba. «L’importante è che arrestino i veri colpevoli e che salti fuori la verità». Ha poi dichiarato Azouz, giungendo in aula a Brescia per l’udienza di revisione per Olindo Romano e Rosa Bazzi. «Conduco questa battaglia per tutti. Non so se ho avuto nemici in questi anni, posso dire che ho vissuto la mia vita come la sto vivendo adesso: tranquillo e in pace con tutti».

