Islanda, il vulcano erutta con lo sfondo dell’aurora boreale: lo spettacolare timelapse

Video dalla rete

In Islanda continua a eruttare il vulcano della città di Grindavik. Un video in timelapse ha catturato l’attività del cratere nel momento in cui in cielo era visibile l’aurora boreale. Le immagini che ne sono uscite sono davvero spettacolare. Le eruzioni proseguono ma in maniera minore rispetto a gennaio e febbraio. La popolazione di Grindavik, composta da circa 3.800 persone, è stata evacuata a novembre in seguito a una serie di terremoti che hanno aperto grandi crepe nel terreno tra la città e Sýlingarfell, una piccola montagna a nord, ed è stata nuovamente evacuata a gennaio, la notte prima dell’inizio dell’ultima eruzione. Nelle settimane successive all’eruzione di dicembre, erano state costruite mura difensive attorno alla città, alla centrale geotermica e all’attrazione turistica Blue Lagoon, nella speranza di dirigere la lava lontano dalla comunità.

