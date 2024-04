L’incredibile passante di rovescio di Sinner, un colpo capolavoro

Video dalla rete

Jannik Sinner è approdato alle semifinali del “Miami Open”. Il 22enne di Sesto Pusteria, n.3 Atp e secondo favorito del seeding, reduce dalla semifinale ad Indian Wells (dove ha perso contro Alcaraz, poi vincitore del titolo, il primo match di questo 2024 dopo 16 vittorie di fila), nei quarti ha battuto 64 62, in un`ora e 31 minuti di partita, il ceco Tomas Machac, n.60 del ranking.

Il numero uno azzurro firma così il 20esimo successo su 21 partite disputate in stagione. Il suo gioco è spettacolare, come si vede in questo passaggio emozionante.

