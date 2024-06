L’invasione del Vermocane: tutto quello che c’è da sapere

Video dalla rete

(LaPresse) L’Hermodice carunculata, detta anche vermocane, sta minacciando l’ecosistema marino del Sud Italia. Con l’aumentare delle temperature delle acque del Mediterraneo la specie sta proliferando. Coloratissimi e lunghi in media fra 20 e 30 centimetri, in alcuni casi possono raggiungere il metro. Dotati di setole urticanti possono provocare dolorose irritazioni se si viene a contatto con i loro aghi. Sono considerati un pericolo per i pescatori e per gli animali che vivono nelle riserve naturali come i coralli.

