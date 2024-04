L’ippopotamo se ne va a spasso per il centro abitato

Video dalla rete

Un turista olandese di nome Marco Van Hoogdalem ha ripreso nel video un ippopotamo che attraversa con nonchalance la strada e se ne va a spasso per un villaggio abitato a Saint Lucia, in Sud Africa, una località nota per la sua vicinanza a iSimangaliso Wetland Park, un sito patrimonio mondiale dell’UNESCO con una delle più grandi popolazioni di ippopotami in Africa. Secondo Voice of America, in Africa gli ippopotami uccidono circa 500 persone all’anno. (Storyful)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA