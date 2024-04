Lo sfogo della tiktoker vittima di body shaming: «Mi dicono, vai in palestra cicciona. Poi lì ridono di me»

Video dalla rete

Una ragazza in lacrime che chiede aiuto sui social. Lo sfogo in lacrime di Francesca di Napoli, account su Tik Tok @laz3cca, è diventato virale. «Mi hanno detto tutta la vita:vai in palestra cicciona. Poi ci vado e mi prendono in giro. Vi dico sempre che non dobbiamo aver paura di reagire, ma a volte non ce la faccio neanche io».

È un video che colpisce perché questa ragazza che conta su migliaia di follower, racconta una esperienza personale simile a quella che tante altri adolescenti con qualche chilo in più si ritrovano a vivere . «Ero sul tapis roulant e a un certo punto ho iniziato a sentire caldo. Mii sono tolta la t-shirt e ho continuato a correre. Mi sono accorta che c’era un gruppo di ragazzi di fronte a me. Mi guardavano, parlavano tra di loro e ridevano. Non voglio mai metter più il piede in quella palestra».