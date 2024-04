Matteo Mariotti torna sul surf dopo il morso dello squalo e l’amputazione: «Credete in voi»

Video dalla rete

«È impossibile descrivere a parole le emozioni provate in quegli istanti». Così Matteo Mariotti – il ragazzo che ha perso una gamba a seguito dell’attacco di uno squalo in Australia lo scorso 9 dicembre – ha commentato sui social network il ritorno sulla tavola da wakesurf. Matteo è tornato a cavalcare le onde grazie a una protesi attaccata sotto il ginocchio. In un video pubblicato su Instagram ha mostrato ai suoi follower i progressi della riabilitazione che sta portando avanti all’ospedale Rizzoli di Bologna. Con la sua tenacia, il giovane ha voluto dare a tutti una lezione di resilienza: «Credete in voi!».

