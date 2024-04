Sale su una piattaforma proibita per scattare un selfie e precipita nel vuoto: morta un’influencer russa

Video dalla rete

Ha cercato di farsi un selfie in un pericoloso punto panoramico affacciato sul Mar Nero a Gagra, in Georgia, ma è precipitata nel vuoto. È morta così l’influencer russa Inessa Polenko. In un agghiacciante video che circola in rete, si vede la 39enne che, ignorando il cartello di divieto, si spinge su una piattaforma interdetta al pubblico per scattarsi una foto, ma all’improvviso perde l’equilibrio e precipita nel vuoto. Un uomo corre disperatamente verso di lei per cercare di salvarla, ma non riesce ad afferrarla in tempo.

