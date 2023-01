Agroecologia nella Valle dei Templi, il progetto presentato al Rockfeller Center di New York

Con oltre 100 mila visualizzazioni su YouTube in meno in 4 giorni è diventato virale negli Stati Uniti il video con cui è stato presentato alla Fondazione Rockefeller di New York il progetto di agroecologia che l'azienda agricola Terre del Barone sta realizzando nella Valle dei Templi di Agrigento.

Alla realizzazione del progetto sono coinvolte l'università di Catania e 22 università di diversi Paesi tra cui Cina, Corea del Sud, Stati Uniti, Regno Unito, Libano Francia, Austria, Svizzera, Turchia, Tunisia, Germania, Croazia, Grecia, Italia, Spagna, Serbia, Portogallo.

Agrigento sarà sede di un convegno internazionale sul tema della ricerca scientifica per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, che si svolgerà dal 28 al 31 marzo 2023, in questa sede saranno presentati alla comunità scientifica i primi risultati della ricerca genetica avviata ad Agrigento per il recupero di varietà in via di estinzione.

