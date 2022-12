Un professore universitario di Kabul ha distrutto i suoi diplomi in diretta TV in Afghanistan. «Da oggi non ho più bisogno di questi diplomi perché questo paese non è un posto per un’istruzione. Se mia sorella e mia madre non possono studiare, allora non accetto questa educazione»



DA CORRIERETV

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA