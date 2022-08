Ecco alcuni immagini video del vasto incendio boschivo che interessato la zona della borgata Gadir, a Pantelleria. Le squadre dei Vigili del fuoco e di volontari hanno lavorato tutta la notte per fermare l’avanzata delle fiamme questa mattina sono arrivati i rinforzia via mare e via aria con due canadair in azione. Sono state evacuate circa 30 persone da ville e dammusi minacciati dalle fiamme. (video da Facebook/AGTW)

