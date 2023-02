La lettera d'amore di Michela a Davide, ucciso dall'amico mentre erano a caccia: «Come farò a sopportare il dolore? Senza di te vuoto enorme»

E' piena di amore e profonda tristezza la lettera che Michela dedica al fidanzato Davide Piampiano, ucciso nei boschi di Assisi durante una battuta di caccia da Piero Fabbri, suo stretto amico. Quest'ultimo ha confessato l'omicidio del 24enne il 31 gennaio nel corso di un'interrogatorio di garanzia, davanti al gip di Perugia. «Sei e rimarrai per sempre il mio amore grande» racconta Michela leggendo la sua lettera durante un servizio del programma 'La Vita in Diretta', su Rai 1. «Ora che non sei più con me sento un vuoto incolmabile. Una parte del mio cuore se n'è andata con te. Eri tutto per me, il mio porto sicuro, la mia vita. Come farò a sopportare tanto dolore?». (LaPresse)



