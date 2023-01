Messina Denaro, lo sfogo di Pif contro un abitante di Castelvetrano: «Vaffa... a chi dice che l'arresto è un errore»

(LaPresse) Lo sfogo di Pif a #Cartabianca su Rai 3 dopo aver sentito un abitante di Castelvetrano, nel trapanese, paese natale di Messina Denaro dire che l'arresto del boss "è stato un errore". "Vaffa... Mi fa più schifo di Messina Denaro, perché nel 2023 non è possibile. Vaffa... querelami", le parole del conduttore e autore televisivo. "Stai zitto e non parlare. Con quale coraggio guardi i tuoi figli, che uomo sei. La gente di Castelvetrano dovrebbe uscire ed essere orgogliosa e non frequentare più né o parenti di Messina Denaro né questa persona qua". "Gli farei vedere la foto della bambina morta a Firenze", ha aggiunto Pif.



