Vinitaly 2024, i giovani under 40: «Vogliamo metterci in gioco per la nostra Sicilia»

A Vinitaly 2024 arrivano i giovani: Generazione Next di Assovini Sicilia vuole rappresentare i produttori under 40 già operativi in azienda e membri delle aziende parte di Assovini Sicilia. I giovani hanno preso consapevolezza del proprio ruolo, di quel che possono fare e desiderano mettersi in gioco facendo squadra. Forti dell’esperienza dei padri, il desiderio comune a tutti è quello di voler portare una ventata di freschezza, innovazione, tecniche agricole inedite e, soprattutto, una nuova visione, senza mai dimenticare l’insegnamento e l’esperienza dei padri.

