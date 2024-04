«Vita da gatto», il trailer del film. L’amicizia e la vita con gli occhi di un micio e di una bambina

Video dalla rete

Un gatto, per molti, è un animale solo temporaneamente domestico. Per quanto nasca, cresca, viva l’intera esistenza in una casa, un felino resta comunque un animale della natura. Libero dentro. E, quando possibile, anche fuori. È quello che scopre Clémence, una ragazzina francese che assieme a Rroû, un gatto sottratto da cucciolo ad una vita randagia a Parigi, durante una vacanza che si rivelerà per entrambi una sorta di iniziazione alla vita. Per lei, alle prese con la difficile separazione dei genitori; per il micio, che durante la villeggiatura sente il richiamo della campagna e riscopre il suo vero sé. Ed entrambi vivono il sentimento di amore, di amicizia e di insegnamento reciproco che ogni relazione può dare, anche quando a viverla sono due esseri appartenenti a specie diverse.

A raccontarlo ci prova Guillaume Maidatchevsky, biologo di formazione, regista per passione e professione, che già con i precedenti lavori ha provato a usare la macchina da presa per raccontare la vita degli animali. Con «Ailo, un’avventura tra i ghiacci» aveva raccontato i primi 16 mesi della vita di una renna nei ghiacci della Lapponia, tra le difficoltà dell’esistenza in un ambiente estremo pieno di insidie e di pericoli e soggetto alle mutazioni dovute al cambiamento climatico e all’opera dell’uomo. Il sequel, «Kina e Yuk alla scoperta del mondo», da poco nelle sale, è stato affidato a due volpi artiche. Questa volta usa le immagini per provare a entrare nel profondo della felinità, narrando appunto le vicende di un esemplare di una delle due razze elette — l’altra ça va sans dire sono i cani — che si sono conquistate un ruolo di primo piano al fianco degli esseri umani.

La narrazione è meno documentaristica rispetto alle opere precedenti. L’ispirazione non è, del resto, la natura selvaggia, bensì un romanzo, «Rroû» di Maurice Genevoix , pubblicato la prima volta nel 1931 e diventato un classico in Francia della letteratura per ragazzi. Anche Stéphane Millière, uno dei produttori del film, lo aveva amato particolarmente: era il suo libro della notte preferito, tanto che una decina di anni fa aveva deciso di acquisirne i diritti con l’idea di farne una versione per il grande schermo. E così è stato, con la scelta di affidarla a Maidatchevsky, di cui aveva apprezzato i precedenti lavori, in particolare Ailo.

«È una storia di apprendimento su come le persone possano costruirsi — spiega il regista — e sul ruolo degli animali nel portare loro serenità». Ma non è una semplice trasposizione del romanzo, è una sua lettura aggiornata e attualizzata, prendendo in considerazione – anzi partendo proprio da lì — il punto di osservazione del gatto. «Volevo raccontare la vita felina così com’è — aggiunge Maidatchevsky —, a volte carina, ma anche cacciatrice e capace di giocare con le sue prede. Il gatto è l’animale che la mattina uccide un uccello in giardino e la sera fa le fusa sul vostro divano. Volevo che i bambini capissero che il gatto ha la sua libertà. E che sta a lui decidere se prenderla».