Il terzo settore coinvolge in Italia 360 mila enti e 70 miliardi di risorse, ma molte realtà sono sottoassicurate. È quanto emerge dal rapporto "Il Non Profit in evoluzione" realizzato da Cattolica Assicurazioni, società del Gruppo Generali, in collaborazione con il CESEN, Centro Studi sugli Enti ecclesiastici e sugli altri enti senza fini di lucro dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e Innovation Team. abr/mgg/gsl

