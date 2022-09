Una partnership per condividere conoscenze, esperienze e best practice al fine di favorire la transizione degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino a smart hub energetici: è il focus del Memorandum of Understanding fra Terna, gestore della rete elettrica nazionale in alta tensione, e Aeroporti di Roma, la società che gestisce entrambi gli scali della Capitale. fsc/gtr

