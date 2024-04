Arresti per droga a Catania, questore Bellassai: «Svelato anche il ruolo delle donne»

Blitz

I particolari dell'operazione "Terzo capitolo"

“Erano due piazze di spaccio molto vicine. La prima era più fiorente in termini di denaro per l’organizzazione criminale che vi operava”. Lo afferma il Questore di Catania, Giuseppe Bellassai in conferenza stampa a margine dell’operazione antidroga “Terzo Capitolo”. “L’operazione – aggiunge- ha disvelato il ruolo di una certa responsabilità da parte di alcune donne raggiunte dall’ordinanza di custodia cautelare in quanto appartenenti all’associazione dedita al traffico di stupefacenti”. ”In particolare – conclude il Questore di Catania- una delle due imparentate agli appartenenti alla cosca Arena, si occupava della cassa dell’associazione l’altra metteva a disposizione degli affiliati le strutture nelle quali lavorare e stoccare lo stupefacente”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA