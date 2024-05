Attaccato terroristico ad un traghetto per Malta, ma era solo un’esercitazione

nel canale di sicilia

Si è concluda Barracuda 2024 che ha visto insieme la Guardia costiera di Catania e le Forze Armate dell'Siola dei Cavalieri

Si è conclusa l’esercitazione che ha visto impegnati il personale della Base Aeromobili della Guardia Costiera di Catania, con altri altri assetti del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera e le forze armate Maltesi (AFM).L’esercitazione Barracuda si è svolta nell’arcipelago maltese, coprendo scenari di antiterrorismo, soccorso massivo e gestione delle emergenze ambientali. Tali scenari hanno incluso un attacco terroristico simulato sui traghetti Virtu Ferries, dove sono state messe alla prova le capacità di intervento rapido e coordinato essenziali per garantire la sicurezza dei passeggeri. Inoltre, è stata realizzata una simulazione di soccorso massivo a seguito di un incendio su un traghetto ad alta velocità, evidenziando la prontezza e l’efficacia delle operazioni di evacuazione.In queste attività un ruolo chiave è stato svolto dall’elicottero AW139 della Base Aeromobili di Catania, fondamentale nelle operazioni di ricerca e salvataggio. Questo assetto aereo ha offerto una risposta rapida nelle situazioni di emergenza e ha garantito una sorveglianza efficace dall’alto, coadiuvato dal coordinamento dell’ATR 42 della stessa Base Aeromobili e da un’unità maggiore della Guardia Costiera nelle operazioni di soccorso.