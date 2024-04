Festa della polizia, il questore di Catania: “Giornata dedicata al rapporto con i cittadini” (VIDEO)

Video

Il questore di Catania Giuseppe Bellassai, a margine della cerimonia per i 172 anni della Polizia di Stato. “Esserci Sempre è esistere – si legge nel messaggio del questore – dando corpo ai valori che costituiscono il senso di quell’esistenza. È proporre il nostro impegno quotidiano vissuto alla luce dei valori che animano la Polizia di Stato in una rinvigorita relazione con tutti i cittadini, al cui servizio operiamo e per la cui tutela esistiamo”.