I 120 anni del Cutelli, il liceo che ha formato generazioni di catanesi

CATANIA - Il liceo classico “Mario Cutelli”, che oggi veste l’abito della festa per celebrare i 120 anni dalla sua fondazione, è riuscito a restare fedele al progetto della famiglia che lo ebbe a cuore: formare le classi dirigenti del domani, pur sapendo cogliere le trasformazioni del tempo.

Un’ambizione che, negli anni, si è confermata come realtà dal valore assoluto, tramandando tra i più nobili dei valori, e cioè l’educazione al rispetto e alla cultura, intese non solo come elementi di prestigio personale, ma anche sociale.

Oggi, come 120 anni fa, il liceo Cutelli è famiglia. E lo dimostra la sinergia con cui ex docenti, ex studenti e chiunque sia passato tra i corridoi del liceo abbia voluto testimoniare la propria presenza e il proprio affetto con omaggi personali alla scuola, alla ricorrenza e all’attuale generazione di studenti.

Il liceo nasce nel dicembre del 1898 come una costola del Collegio Cutelli. A seguito della disposizione di un decreto regio del tempo, che andava a riorganizzare i collegi in Italia, il 29 dicembre del 1898 si decise che “a far tempo dal 1° gennaio è istituito in Catania un secondo liceo ginnasio governativo”, che all’inizio non ebbe una sede propria. Solo nel 1952 la scuola fu ubicata negli attuali locali di via Firenze e il primo preside fu il prof. Tommaso Frosini.

«La storia prestigiosa della scuola - afferma la dirigente scolastica, Elisa Colella - dimostra l’importanza della scelta. L’occasione ha offerto lo spunto per conoscere in modo ancor più approfondito la figura di Mario Cutelli, insigne giurista, intellettuale e politico».

Come ci si sente a vivere in prima linea un anniversario così importante?

«Sono molto orgogliosa e onorata. Felice di condividere questa gioia con oltre 900 studenti, che stanno partecipando con passione alla giornata, testimoniando un forte senso di appartenenza. Sono altrettanto contenta delle famiglie e della loro costante presenza nella vita scolastica dei figli. La torta dei 120 anni, così come il servizio d’ordine e la borsa di studio allo studente più meritevole, sono omaggi di alcuni genitori. Il liceo Cutelli è una grande comunità ed è una grande gioia farne parte. Spero di continuare a lavorare per la scuola e per la città, così come ho fatto in questi ultimi anni, carica di fierezza».

La stessa che, tra qualche anno, avranno l’attuale generazione di studenti, quando volgeranno indietro il loro sguardo e ripenseranno a questa particolare giornata, ricca di eventi e di storia, che guarda al domani.