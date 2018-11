Palermo, l'abbraccio di Toninelli all'imprenditore che ha perso tutto per i lavori del passante

PALERMO - Continua il tour in Sicilia del ministro dellinfrastrutture Danilo Toninelli, protagonista questa mattina di un commosso abbraccio a piccolo imprenditore che in lacrime ha consegnato al ministro un foglio con la lista delle attività commerciali che hanno chiuso per l’apertura tre anni fa del cantiere dell’anello ferroviario in via Amari a Palermo e che è al 26% dell’opera. «Ti capisco, sono figlio di commercianti» ha detto Toninelli all’imprenditore che ha raccontato al ministro le difficoltà vissute dai negozianti per la chiusura di buona parte dell’asse viario dove si trova il cantiere edile. «Io ormai ho chiuso e sono felice di spostarmi in un'altra zona di Palermo», ha aggiunto il commerciante in lacrime.

«La mia presenza qui è proprio per controllare lo stato di avanzamento dei cantieri che mi riguardano, parlo di Anas e di Rfi. Per me è fondamentale spronare e stare con il fiato sul collo alle persone, al personale e alle società pubbliche che dipendono dal mio Ministero», ah detto Toninelli, visitando il cantiere dell’anello ferroviario in via Amari.

Toninelli è impegnato da ieri in Sicilia in una serie di sopralluoghi nei cantieri di Rfi e Anas. Questa mattina è stato anche a Vicari, «un magnifico borgo del palermitano - ha detto - colpito pochi giorni fa dall’alluvione. Sono venuto qui, dove nessun ministro era mai venuto, per dimostrare che oggi lo Stato c'è. Anche qui, in aree per troppo tempo ignorate».