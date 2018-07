Elefantessa cieca si culla, in mezzo alla foresta, su note di Debussy: qualcuno suona per lei

Il "Chiaro di Luna" di Debussy ha un effetto camomilla su un elefante femmina cieca, tra i tanti accuditi dall'associazione Elephant's World in Thailandia. A suonare per lei, in mezzo alla foresta, è Paul Barton, un pianista inglese, che da qualche tempo si è trasferito a Bangkok per insegnare lo studio del pianoforte. E tra le sue attività c'è anche quella di rasserenare con le sue dolci note gli elefanti ciechi che vivono nella foresta e che sembrano aspettarlo. Esattamente con Ampan, l'elefantessa ripresa in questo video.