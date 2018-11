Sub morso da uno squalo alla testa, panico durante la battuta di pesca

Essere morsi in testa da uno squalo non deve essere una bella sensazione. «Me la sono vista davvero brutta» ha raccontato il sub statunitense Will Krause descrivendo l’attacco subito quest’estate durante una battuta di pesca subacquea in apnea alle Bahamas. Krause ha postato il video - ripreso da un amico che partecipava alla battuta - nel Giorno del Ringraziamento. Nel video si percepisce il panico che coglie tutto il gruppo che dopo l'attacco corre verso la barca.