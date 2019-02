Di Maio e le tensioni MS5: «Mi stanno tirando per i piedi e io nei prossimi giorni vado a pranzo con Beppe Grillo...»

«Sono soddisfatto di come si è arrivati a questa decisione. Hanno deciso gli iscritti del Movimento: secondo me ha vinto la partecipazione, la democrazia diretta»: così ieri il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio, intervistato da Giovanni Floris a "Di Martedi" su La7. «Quando ho visto il risultato - ha proseguito ancora Di Maio sulla vicenda relativa a nave "Diciotti" - in quel momento mi sono reso conto di aver fatto bene a indire quella votazione. Quando senti che nel M5S ci sono visioni diverse, si vota e il risultato è la decisione di tutti. I 100mila cittadini iscritti alla piattaforma - ha aggiunto - hanno preso una decisione incidendo su una decisione politica senza essere sempre chiamati a votare sulle persone ma anche per i temi: questa è anche la cosa che rende diverso il Movimento dalle altre forze politiche".

Incalzato da Floris, Di Maio sulla Tav ha poi detto: «Con Salvini troveremo una soluzione, come abbiamo sempre fatto. Da otto mesi ne abbiamo superate tante».

E ancora, e tra l'altro, il capo politico del M5S ha annunciato: «Nei prossimi giorni vado a pranzo con Beppe Grillo. A Napoli si dice "mi stanno tirando per i piedi...". Si spera sempre che il Movimento possa morire per tornare a quelli di prima, ma io non la do vinta».