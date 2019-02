Uomini e donne, la scelta di Teresa Langella è davvero infinita: torna sul trono? 20/02/2019 - 11:01

Dopo la delusione e la rabbia per il "no" ricevuto da Andrea, la bella napoletana - secondo voci che si rincorrono sui social - potrebbe riprendere in tv la sua "caccia" a un fidanzato