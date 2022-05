Ecco la prima clip della miniserie "Solo per passione - Letizia Battaglia fotografa"

"Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa", il titolo della miniserie tv, prodotta da Bibi Film in collaborazione con Rai Fiction, sulla vita di una delle più grandi fotografe del nostro tempo, ovvero la palermitana Letizia Battaglia, scomparsa recentemente. Una vita affascinante, avventurosa, sbalorditiva. Una vita di battaglie combattuta in trincea, in una realtà professionale da sempre maschile come quella dei fotoreporter di cronaca di quegli anni. Unica donna tra colleghi uomini, Letizia riesce a imporre uno sguardo di pietà e di bellezza, facendo della fotografia un'arma per cambiare il mondo. Di intesa con Letizia e con la sua collaborazione, Roberto Andò ha deciso di far diventare questa vicenda umana e professionale fuori dal comune un racconto televisivo che andrà in onda il 22 e 23 maggio su Rai Uno in occasione del trentesimo anniversario della morte di Giovanni Falcone.

