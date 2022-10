L'arresto dell'aggressore dell'avvocato morto a Castel di Iudica dopo la rapina: guarda il video dei carabinieri

Ecco il video diffuso dai carabinieri a corredo della notizia dell'arresto di un 27enne di origine rumene individuato come responsabile dell'aggressione e della rapina all'’avvocato Salvatore Laudani, poi morto in ospedale a Catania, all’interno della sua villetta di campagna in territorio di Castel di Iudica nella notte tra il 4 e 5 settembre. L'uomo è morto il 9 settembre per le conseguenze di una grave ferita alla testa, L'episodia ha scosso tutta Castel di Iudica e non solo la contrada Franchetto, dove risiedono poche decine di persone e dove si è verificata la rapina violenta.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA