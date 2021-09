La tre-giorni di vaccini al Comune di Catania: «Presto anche alla Fiera e in Pescheria»

In fila dalle 9 di mattina aspettando il proprio turno. «Onestamente all’inizio ero un po' scettica ma adesso capisco la necessità di vaccinarmi ed ora sono qui». A parlare è la signora Valentina Bagnato. Accanto a lei, un’altra decina di persone sono in fila davanti l’ingresso del l'hub vaccinale allestito nel municipio di Catania per la tre giorni di campagna di vaccinazione. Un appuntamento promosso dal Sindaco Salvo Pogliese e dall'assessore alla Salute Pippo Arcidiacono in sinergia con l’assessore regionale alla salute Ruggero Razza e con il commissario per l'emergenza covid Catania Pino Liberti.

«Tutti noi - afferma il Sindaco di Catania Pogliese- sappiamo cosa sta succedendo all’interno delle terapie intensive della nostra città e della nostra provincia. Bisogna percepire l’importanza delle vaccinazioni che ad oggi rappresentano l’unico antidoto per fronteggiare questa emergenza. A questo proposito - prosegue Pogliese - abbiamo presentato un programma articolato con altre iniziative importanti che riguarderanno pure la fiera di piazza Carlo Alberto e la Pescheria».

L’hub vaccinale a Palazzo degli Elefanti resterà aperto sino al prossimo sabato 11 settembre ogni giorno dalle 9 alle 18.00. «In questi ultimi giorni registriamo un piccolo decremento della curva epidemiologica - sottolinea il commissario per l'emergenza covid Catania Pino Liberti - la cosa fondamentale è che nessun vaccinato muore. Qualcuno di loro è ricoverato in degenza ordinaria o in terapia intensiva ma si tratta di persone con sintomatologia lieve. A questo proposito ritengo che, per i soggetti più fragili, sia opportuno somministrare la terza dose di vaccino come già succede in Israele».



