"Salve consigliere, guardi questo video realizzato a Scampia. Non si riesce nemmeno a contare bene in quanti sono sullo scooter senza casco, uno addosso all'altro. Che vergogna", così sulla sua pagina Facebook il consigliere Francesco Emilio Borrelli che condivide il video che mostra sei persone su uno scooter in marcia.

